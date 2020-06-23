Прядкин: «Раз РФС и РПЛ дали «Ростову» шанс договориться, такую же опцию предоставили и «Динамо»

23 июня 2020, 23:47

Президент РПЛ Сергей Прядкин в эфире канала «Россия 24» отвечал на вопросы по первому туру после возобновления сезона коронавируса. Прядкин ответил, почему матч «Ростова и «Сочи» состоялся, а встреча «Краснодар» – «Динамо» – нет.

По словам Прядкина, заражение нельзя назвать форс-мажором. Изначально РПЛ даже не планировала рассматривать поправку о переносе в регламент.

Про перенос матча «Краснодара» и «Динамо» Прядкин сказал так:

«Считаю, мы должны быть последовательны в своих решениях. Раз в исключительной ситуации РФС и РПЛ дали «Ростову» шанс договориться, такую же опцию предоставили и «Динамо». Матчи клубов, участвующих в Кубке, тоже могут быть перенесены на 19 июля, но тогда надо будет сместить и Кубок».

А матч «Сочи» и «Ростова» не перенесли. И вот что получилось:
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