РПЛ была проинформирована накануне матча «Уфа» – «Тамбов»

Президент РПЛ Сергей Прядкин пришел на интервью к Илье Казакову на канал «Россия 24», где ответил на вопросы о прошлом туре чемпионата России. Один из них касался ситуации перед матчем «Уфы» и «Тамбова».

Перед этой игрой появлялись слухи, что в «Уфе» несколько футболистов сдали положительные тесты на коронавирус. Позже президент «Уфы» Шамиль Газизов выступил с заявлением, что перед матчем клуб действовал в соответствии с рекомендациями, полученными от профильного регионального ведомства. Но Газизов не подчеркнул, в курсе ли всей ситуации была РПЛ.

Отвечает Сергей Прядкин. По пунктам:

1. РПЛ, как и местный Роспотрернадзор, была проинформирована накануне матча.

2. «Уфа» действовала в соответствии со всеми рекомендациями местного Роспотребнадзора.

3. Заразившийся игрок был изолирован – об этом РПЛ тоже знала.

4. Оценка ситуации от Прядкина: «Уфа» действовала четко по регламенту».