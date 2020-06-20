В НХЛ зафиксировали 11 случаев заражения коронавирусом

НХЛ не сообщила имена людей, сдавших положительный тест на коронавирус.

Лига в официальном заявлении написала, что с момента начала добровольных тренировок (такие занятия стартовали 8 июня – игроки тренируются в группах по 6 человек) проведено более 200 тестов. И только 11 из них были положительными.

Все те, у кого обнаружили коронавирус, сейчас находятся на самоизоляции.