ХК «Амур» на официальном сайте призывает голосовать за поправки к Конституции

Да, именно призывает. Открыто и сразу в первом абзаце. Вот цитата из начала новости: « Принятие поправок в основной закон государства позволит не только создать условия для повышения уровня жизни и благосостояния российских граждан, но и, вне всяких сомнений, будет способствовать росту взаимного доверия и солидарности общества и государства ».

Также в тексте «Амур» рассказывает о форме голосования и объясняет, как это сделать.