ХК «Амур» на официальном сайте призывает голосовать за поправки к Конституции
15 июня 2020, 12:25
Да, именно призывает. Открыто и сразу в первом абзаце. Вот цитата из начала новости: «Принятие поправок в основной закон государства позволит не только создать условия для повышения уровня жизни и благосостояния российских граждан, но и, вне всяких сомнений, будет способствовать росту взаимного доверия и солидарности общества и государства».
Также в тексте «Амур» рассказывает о форме голосования и объясняет, как это сделать.
скриншот новости с сайта «Амура»
- «Амур» играет в КХЛ с первого сезона основания лиги. За 12 сезонов клуб дважды выходил в плей-офф и оба раза вылетал из первого раунда.
- В октябре-2019 «БИЗНЕС Online» писал, что внутри «Амура» есть проблема по выплате зарплат. Также «БИЗНЕС Online» сказал, что КХЛ подтвердила информацию о долгах «Амура» перед хоккеистами.
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