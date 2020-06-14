Кавани и Силва уйдут из «ПСЖ» свободными агентами

«Да, мы подходим к концу. Возможно, мы не совсем правы, не знаю. Идеального момента никогда не бывает. Лига чемпионов все еще в поле зрения, Наша идея состоит в том, чтобы продолжать конкурировать вместе с ними до конца августа. Не совсем понятен юридический вопрос», – рассказал спортивный директор «ПСЖ» Леонардо.

Контракты Кавани и Тиаго Силвы истекают 30 июня.