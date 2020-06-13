Роббен тренируется на базе «Баварии»

Арьен Роббен завершил карьеру летом 2019 года. Его последним клубом была «Бавария», где Роббен и сейчас поддерживает форму. Клуб показал тренировки Роббена с руководителем клубного фитнес-центра Хольгером Бройхом.

Сейчас Роббен не отрицает возможное возвращение в футбол, но в «Баварии» его не будет. Главное из ответа Роббена по поводу тренировок:

«Я тренируюсь два-три раза в неделю. Мы выполняем пробежки, спринты, работаем с мячом. Мне это очень нравится, хочу оставаться в форме».

«В последние несколько месяцев меня всегда видели в тренировочном центре Баварии».

«У меня очень хороший уровень физической подготовки. Насколько я могу судить, нет прибавки в весе».

«Если тело начинает болеть, я даю себе перерыв. Тренируюсь только без боли. Это определенно отличается от моей игровой карьеры».

Реакция тренера «Баварии» Флика: «К сожалению, я не видел Арьена Роббена на тренировке. Судя по высказываниям моих коллег, это абсолютный профессионал. Он очень целеустремленный и воплощает менталитет, необходимый для достижения успеха. Просто восхитительно видеть, как игрок мирового класса остается в форме после завершения карьеры».