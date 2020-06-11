Леброн организовал группу для активизации чернокожих избирателей в США
11 июня 2020, 10:39
Туда также вошли спортсмены и артисты афроамериканского происхождения. Цель – активизация избирателей, чьи голоса могут стать определяющими в президентских выборах.
«Мы привлекли определенное внимание, и сейчас пришло время для нас повлиять на ситуацию, решить исход», – сказал Леброн.
В организацию вступили известные баскетболисты НБА – Дрэймонд Грин, Трэй Янг, Бледсоу, Хаслем и другие.
{{^user.avatar_url}} {{user.firstLetter}} {{/user.avatar_url}}
{{createdAt}}
{{text}}
ответить