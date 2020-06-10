МЛС возобновится 8 июля. Турнир пройдет в формате ЧМ, матчи – в Диснейуорлде

10 июня 2020, 17:21

Главное об американском турнире:

  • 26 команд разделят на шесть групп. Лучшие две команды из каждой группы, а также четыре лучшие, занявшие третьи места, выйдут в плей-офф. Победитель получит право выступить в Лиге чемпионов КОНКАКАФ.
  • Игры пройдут в спортивном комплексе ESPN Wide World в Орландо.
  • После завершения турнира начнется регулярный чемпионат МЛС (11 августа).
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