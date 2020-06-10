Конор отказался заменить Хабиба в бою с Фергюсоном на UFC 249

Об этом рассказал президент UFC Дэйна Уайт:

«Конор хочет драться с Гэтжи, но Джастин только что одержал победу, которая дает ему право боя с Хабибом. У Конора была возможность занять место Хабиба или Тони в том случае, если кто-нибудь из них снимется.

Он сказал: «Я не боец на замену, и не стану этого делать». Если бы он принял тот бой, то находился бы сейчас в этом положении. Он этого не сделал, но согласился Гэтжи, поэтому он и получил бой с Хабибом».