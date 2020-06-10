У «Байера» 80% владения мячом в полуфинале Кубка. Он вышел в финал впервые за 11 лет
10 июня 2020, 10:30
Соперником «Байера» был «Саарбрюккен» из четвертой немецкой лиги, он не играл с марта из-за пандемии коронавируса. «Байер» уже сыграл пять туров в Бундеслиге.
«Байер» победил 3:0, забивали Диаби, Аларио и Бельараби.
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Помимо внушительной статистики по владению, игроки «Байера» еще и отдали 90% точных передач.
«Байер» сыграет в финале впервые с 2009 года. Кубок Германии клуб выигрывал только в 1993-м.
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