Amazon снимет фильм о ранней карьере Ховарда. Об этом договаривались 15 лет
08 июня 2020, 20:23
Sports Business Daily первым написал эту новость. Переговоры о съемках шли с 2005 года, но от них отказывался сам Ховард. Он согласился на создание фильма только после завершения карьеры.
Всем займется американский продюсер Марк Чарди. В фильме покажут ранние годы карьеры Ховарда, один сезон в «МЮ» и его борьбу с синдромом Туретта. Он выступит консультантом во время съемок.
«Не могу дождаться момента, когда увижу этот проект», – уже написал Ховард в твиттере.
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