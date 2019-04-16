«Клипперс» отыграли у «Голден Стэйт» 31 очко. Это самый большой камбэк в истории плей-офф НБА

«Голден Стэйт» проиграл домашний матч с «Клипперс» (131:135), хотя в третьей четверти вел 94:63. Такого в плей-офф НБА еще не случалось.

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Главным героем матча стал Лу Уильямс. Баскетболист «Клипперс» выбил 36 очков, 11 передач и 2 подбора. В составе «Голден Стэйт» лучшим по очкам оказался Стефен Карри (29).

«Мы получили именно то, что заслужили. «Клипперс» были великолепны. Они наказывали, были голодны, вместе оставались в игре», – прокомментировал результат главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр.

Счет в серии стал 1:1. Следующие два матча пройдут на площадке «Клипперс».

Этой ночью в НБА состоялся еще один матч. «Филадельфия» дома обыграла «Бруклин» (145:123). В третьей четверти матча «Филадельфия» набрала 51 очко – это клубный рекорд по набранным очкам в одной четверти встречи плей-офф.

Бен Симмонс во второй раз за карьеру выбил трипл-дабл в плей-офф.