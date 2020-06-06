Игроки НБА будут каждый день сдавать тесты на коронавирус мазками из рта и носа
06 июня 2020, 15:13
Инсайдер по НБА от The Athletic Сэмс Шарания рассказал о мерах предосторожности перед возобновлением сезона:
1. Каждый вечер игроки НБА будут сдавать тесты на коронавирус. Шарания подчеркнул, что в качестве тестов будут мазки изо рта и из носа.
2. Если игрок или любой другой член команды сдаст положительный тест, то его поместят в карантин на семь дней.
Этот контент не поддерживается в AMP
{{^user.avatar_url}} {{user.firstLetter}} {{/user.avatar_url}}
{{createdAt}}
{{text}}
ответить