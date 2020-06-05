Брагин возглавил хоккейную сборную России, Ларионов – молодежку
05 июня 2020, 10:31
63-летний Валерий Брагин долгое время работал с молодежной сборной России, теперь стал главным тренером основной команды. Вот его тренерский штаб:
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Игорь Ларионов будет работать в молодежной сборной России.
«Я получил колоссальный опыт работы на прошлом МЧМ, с оптимизмом вступаю на новую должность и хочу помочь нашему хоккею стать лидером на мировой арене», – заявил Ларионов.
Сергей Голубович, Владимир Филатов, Николай Хабибуллин, Филипп Арзамазов и Владимир Попов – войдут в тренерский штаб Ларионова.
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