Глава «Лас-Пальмаса» разрешит фанатам посещать матчи – уже договорился с президентом Канарских островов
01 июня 2020, 21:05
«Они смогут поддержать клуб в игре с «Жироной» 13 июня», – заявил в интервью по радио Мигель Анхель Рамирес.
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Он также заверил, что:
- Это произойдет, если на Канарских островах будет принята третья фаза выхода из карантина. 8 июня станет ясно.
- Он уже договорился с президентом Канарских островов о запуске фанатов на стадион.
- Хочет, чтобы стадион «Лас-Пальмаса» стал первым в мире после возобновления лиг, куда допустят болельщиков.
«Мы очень амбициозны касаемо этой цели и, похоже, ее достигнем», – добавил Рамирес.
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