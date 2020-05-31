У Гасперини был коронавирус во время матча с «Валенсией»
31 мая 2020, 09:37
Главное из интервью тренера «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини для Football Italia:
- Он чувствовал себя не очень хорошо еще до матча. В последние две ночи перед игрой с «Валенсией» Гасперини плохо спал, жара не было, но чувствовалась высокая температура.
- Отдельно Гасперини добавил, что у него пропал вкус: «На следующий день после матча мне прислали еду от шеф-повара, который болеет за «Аталанту». Кексы были похожи на обычный хлеб, вино – на воду. Я не чувствовал вкус».
- Через четыре дня после ответного матча с «Валенсией» он уже чувствовал себя хорошо. «14 марта у меня была самая тяжелая тренировка за многие годы: час на беговой дорожке плюс 10-километровая пробежка. Я уже был в норме».
- Тест на коронавирус Гасперини сдал лишь в середине мая – в его крови были антитела.
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