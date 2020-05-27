Только «Шальке» в Бундеслиге не набрал очков после рестарта

Завершился 28-й тур Бундеслиги. Результаты:

«Боруссия» Д – «Бавария» 0:1;

«Айнтрахт» – «Фрайбург» 3:3;

«Вердер» – «Боруссия» М 0:0;

«Байер» – «Вольфсбург» 1:4;

«Лейпциг» – «Герта» 2:2;

«Унион» – «Майнц» 1:1;

«Фортуна» – «Шальке» 2:1;

«Хоффенхайм» – «Кельн» 3:1;

«Аугсбург» – «Падерборн» 0:0.

Всего после возобновления Бундеслиги прошло три тура.

• Только пять из 27 матчей выиграли хозяева . 12 побед у гостей.

• Только «Бавария» выиграла все три матча и набрала девять очков. Ближе к этому результату – «Герта» (семь очков).

• Единственный клуб без очков после трех туров – «Шальке» . По одному набрали «Унион» и «Айнтрахт».

Таблица выглядит так: