«Лейпциг» отстал на 9 очков от лидера, хотя 9 туров назад шел первым

27 мая 2020, 21:30

«Лейпциг» сыграл вничью 2:2 с «Гертой» в матче 28-го тура Бундеслиги.

  • Груйич забил за гостей, Клостерманн и Шик – за хозяев;
  • В конце матча купленный зимой у «Лейпцига» Кунья заработал пенальти для «Герты»;
  • Пентек реализовал пенальти – 2:2;
  • Последние полчаса «Лейпциг» играл вдесятером из-за удаления Хальстенберга.

«Лейпциг» набрал 55 очков, идет в таблице третьим. На два больше у дортмундской «Боруссии», на девять – у «Баварии».

После 19-го тура «Лейпциг» лидировал, а «Бавария» отставала на очко.

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