Сехудо подтвердил окончательное завершение карьеры
26 мая 2020, 10:27
«Спасибо за этот удивительный опыт, дядя Дэйна. Я всегда буду тебе благодарен. Спасибо за шанс заняться тем спортом, который, как думали люди, никогда не станет востребованным. Для всех моих тренеров и поклонников это было замечательным путешествием. Тройной чемпион ушел», – написал Сехудо в инстаграме.
Сехудо – чемпион UFC в двух весовых категориях. Еще он выигрывал Олимпиаду в Пекине. Менеджер Али Абдель-Азиз говорил, что верит в возвращение Сехудо уже летом.
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