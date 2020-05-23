Зобнин переболел коронавирусом, Бакаев сдал положительный тест
23 мая 2020, 17:26
Рассказывает руководитель медицинского штаба «Спартака» Михаил Бутовский:
- «Роман Зобнин перенес коронавирусную инфекцию в период самоизоляции. По истечении 14-дневного карантина в связи с инфекцией Зобнин дважды в течение четырех суток прошел ПЦР-тестирование. Результаты этих тестов – отрицательные».
- «Что касается Зелимхана Бакаева, то по итогам тестирования команды, которое проводилось 21 мая, у него был выявлен положительный ПЦР-тест и ИФА-тест с наличием иммуноглобулина M, что свидетельствует об острой фазе заболевания. Сейчас футболист помещен на домашний карантин. Хочу подчеркнуть, что у Зелимхана отсутствуют любые клинические проявления болезни, она протекает бессимптомно».
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