Член Зала славы НБА Патрик Юинг заразился коронавирусом
23 мая 2020, 10:51
Что мы знаем о карьере Патрика Юинга:
- 17 лет в НБА, почти все время в составе «Нью-Йорк Никс».
- Входит в Зал славы НБА.
- Работал ассистентом в четырех клубах. Сейчас – главный тренер университета Джорджтаун.
Юинг пишет о вирусе: «Я хочу поделиться новостями: у меня положительный тест на COVID-19. Это серьезный вирус, его надо так воспринимать. Я призываю всех заботиться о своей безопасности, о себе и своих близких».
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