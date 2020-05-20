Шапи переболел коронавирусом в мае, сейчас он здоров

20 мая 2020, 22:55

Форвард «Краснодара» Магомед Шапи-Сулейманов рассказал Sport24, как справился с болезнью. Главное:

  • 1 мая прилетел из Махачкалы в Краснодар и самоизолировался;
  • В ночь с 3 на 4 мая поднялась температура – вызвал скорую, позвонил клубному врачу;
  • Тест оказался положительным, игрок лег в больницу;
  • Болезнь протекала в легкой форме;
  • Сейчас он здоров, что подтверждено тремя тестами.

«Краснодар» пока не приступал к групповым тренировкам.

Актуально о коронавирусе
Хроника коронавируса на 1 июня: РПЛ возобновится 19 июня
Каким будет спорт после пандемии: пустые трибуны, массовое тестирование игроков, матчи на нейтральных аренах
Отдельный вопрос пандемии – как спасти поля. Проблем много: дезинфекция, низкие температуры, незасеянная трава