«Он – один из самых сильных в мире людей». Кормье поддержал отца Хабиба и его семью

Даниэль Кормье опубликовал пост в инстаграме:

«Тяжелое время для чемпиона и его семьи. Мы никогда не знаем, с чем жизнь столкнет. Сейчас семья Нурмагомедовых сталкивается с тяжелой ситуацией, которая касается отца Хабиба.

Отец Хабиба – один из самых сильных людей в мире. И он будет биться. Биться ради того, чтобы и дальше быть с сыном, внуками, со всей семьей. Надеюсь, что все с ним будет хорошо.

Он очень сильный человек, очень сильный. Если вы его не знаете лично, то скажу, что это – один из самых сильных людей, кого вы можете встретить.

Как-то мы тренировались вместе в одном зале, и он сделал мне захват. Хабиб сказал: «ДиСи, смотри, он тебя победит сейчас». Он реально пытался сделать. Парни, он очень крутой. Надеюсь, семья чемпиона пройдет через это трудное время. И все будет хорошо».