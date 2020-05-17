Курский «Авангард» снялся с ФНЛ

17 мая 2020, 20:48

Клуб заявил, что такое решение позволит ему сохранить профессиональный статус в сложных экономических условиях, вызванных коронавирусом.

Еще важные пункты, которые «Авангард» отметил в своем заявлении:

  • Переход в ПФЛ позволит ему продолжить развитие.
  • Дальше клуб будет также финансироваться за счет регионального бюджета.
  • Сейчас «Авангард» ищет инвесторов.
И да, сезон ФНЛ – все:
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