Цели для Николича в «Локомотиве»: постоянный выход в еврокубки и развитие молодых игроков
14 мая 2020, 19:33
«Р-Спорт» опубликовал объяснение председателя совета директоров «Локомотива» Анатолия Мещерякова. Главные цитаты:
- «Мы обязаны постоянно участвовать в еврокубках».
- «В новых реалиях прежде всего придется рассчитывать на собственные ресурсы».
- «Николич был выбран, помимо всего прочего, из-за того, что он умеет работать с молодыми футболистами».
- «Задача перед ним стоит непростая, амбициозная, к ней надо подходить и с азартом, и с пониманием того, что хватит сил пережить все взлеты и падения, которые неизбежны при работе с молодыми игроками».
{{^user.avatar_url}} {{user.firstLetter}} {{/user.avatar_url}}
{{createdAt}}
{{text}}
ответить