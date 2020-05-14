Семин ушел из «Локо». Новый главный тренер – Николич

Клуб объявил об этом на официальном сайте.

«Сербский специалист приступит к выполнению своих обязанностей с 1 июня 2020 года. Желаем Марко успешной работы и больших побед!

Совет директоров и менеджмент клуба выражают огромную благодарность и признательность Юрию Павловичу Семину, у которого 31 мая 2020 года истекает срок действия контракта, за его многолетнюю работу в «Локомотиве».

Все трофеи Семина в клубе:

🥇 3 победы в чемпионате России

🏆 6 побед в Кубке России

⚽️ 3 победы в Суперкубке России