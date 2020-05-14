Семин ушел из «Локо». Новый главный тренер – Николич

14 мая 2020, 16:40

Клуб объявил об этом на официальном сайте. 

«Сербский специалист приступит к выполнению своих обязанностей с 1 июня 2020 года. Желаем Марко успешной работы и больших побед! 

Совет директоров и менеджмент клуба выражают огромную благодарность и признательность Юрию Павловичу Семину, у которого 31 мая 2020 года истекает срок действия контракта, за его многолетнюю работу в «Локомотиве».

Все трофеи Семина в клубе:

🥇 3 победы в чемпионате России 
🏆 6 побед в Кубке России 
⚽️ 3 победы в Суперкубке России

Подробно рассказываем о Николиче:
Обозвал игрока «черным идиотом», ругался с клубами, выигрывал чемпионства. Кто такой Марко Николич – новый тренер «Локо»