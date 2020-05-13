Отец Хабиба в тяжелом состоянии лечится в московской больнице
13 мая 2020, 21:18
Что мы знали о состоянии Абдулманапа Нурмагомедова раньше:
- Его забрали в больницу с пневмонией еще в конце апреля.
- Позже состояние временно улучшилось.
Что узнали за сегодня:
- Ислам Махачев (друг Хабиба, боец UFC) рассказал, что общался с Хабибом. Тот сказал ему, что Абдулманап Нурмагомедов находится в тяжелом состоянии.
- «СЭ» пишет, что состояние отец Хабиба в коме. Его перевезли в военный госпиталь в Москву.
- Baza утверждает, что у Нурмагомедова подтвердился коронавирус.
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