Отец Хабиба в тяжелом состоянии лечится в московской больнице

13 мая 2020, 21:18

Что мы знали о состоянии Абдулманапа Нурмагомедова раньше:

  • Его забрали в больницу с пневмонией еще в конце апреля.
  • Позже состояние временно улучшилось.

Что узнали за сегодня:

  • Ислам Махачев (друг Хабиба, боец UFC) рассказал, что общался с Хабибом. Тот сказал ему, что Абдулманап Нурмагомедов находится в тяжелом состоянии.
  • «СЭ» пишет, что состояние отец Хабиба в коме. Его перевезли в военный госпиталь в Москву.
  • Baza утверждает, что у Нурмагомедова подтвердился коронавирус.