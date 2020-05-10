В Примере и Сегунде зафиксированы пять новых случаев заражения коронавирусом
10 мая 2020, 18:55
В заявлении на официальном сайте Примеры не называются имена игроков, заразившихся коронавирусом.
А вот меры предосторожности, предложенные Примерой:
1. Игроки, сдавшие положительный тест на коронавирус, проведут 2 недели на карантине. Там они смогут проводить индивидуальные тренировки.
2. Примера разрешит этим футболистам вернуться к командным тренировкам, если они сдадут два подряд отрицательных теста.
3. Примера также поможет и всем людям, проживающим вместе с зараженными футболистами.
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