Петр Ян проведет титульный бой
10 мая 2020, 11:50
Президент UFC Дэйна Уайт анонсировал это после того, как Генри Сехудо объявил о завершении карьеры.
А вот две реакции Петра Яна на это:
1. «Умное решение, чтобы сбежать от боя со мной, Сехудо».
2. «Я очень рад, если следующий мой бой будет за пояс. Я говорил, что мне неважно с кем драться, мне неважно, кем будет претендент. Мне важна сама цель, сам пояс. Я готов драться. Я не упущу эту возможность, свой шанс. Ждем информацию от UFC. Мы готовы лететь в любую точку мира, чтобы драться за этот пояс»,
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