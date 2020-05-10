Петр Ян проведет титульный бой

Президент UFC Дэйна Уайт анонсировал это после того, как Генри Сехудо объявил о завершении карьеры.

А вот две реакции Петра Яна на это:

1. «Умное решение, чтобы сбежать от боя со мной, Сехудо».

2. «Я очень рад, если следующий мой бой будет за пояс. Я говорил, что мне неважно с кем драться, мне неважно, кем будет претендент. Мне важна сама цель, сам пояс. Я готов драться. Я не упущу эту возможность, свой шанс. Ждем информацию от UFC. Мы готовы лететь в любую точку мира, чтобы драться за этот пояс»,