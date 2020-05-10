Сехудо нокаутировал Круза и защитил титул. Сразу после этого он объявил о завершении карьеры

В интервью после боя Сехудо рассказал, что уходит из UFC: «Я доволен своей карьерой. Я сделал достаточно в спорте, я хочу уйти, я хочу наслаждаться. Когда мне было 11 лет, я пожертвовал всей своей жизнью, чтобы достичь этого статуса. Не позволю никому забрать это у меня. Я ухожу сегодня вечером. Мне 33 года, я доволен своей карьерой. Дядя Дэйна, спасибо тебе за все. Всем здесь – спасибо большое».

Для Доминика Круза это третье поражение в карьере и второе подряд. Между его двумя последними боями прошло почти четыре года. До этого Круз никогда не проигрывал нокаутом. Сехудо – действующий чемпион UFC в легчайшем весе.