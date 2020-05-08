СКА обменял Якупова в «Витязь»
08 мая 2020, 14:13
В результате обмена петербуржцы получили Павла Колтыгина, а также права на Германа Рубцова, который сейчас выступает в Северной Америке.
- Якупов – первый номер драфта НХЛ-2012. В прошлом сезоне КХЛ он набрал 20 (10+10) очков в 46 матчах.
- Колтыгин не набрал ни одного очка в 30 играх за «Витязь».
- У Рубцова 4 матча в НХЛ за «Филадельфию» (0 очков).
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