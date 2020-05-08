СКА обменял Якупова в «Витязь»

В результате обмена петербуржцы получили Павла Колтыгина, а также права на Германа Рубцова, который сейчас выступает в Северной Америке.

Якупов – первый номер драфта НХЛ-2012. В прошлом сезоне КХЛ он набрал 20 (10+10) очков в 46 матчах.

Колтыгин не набрал ни одного очка в 30 играх за «Витязь».

У Рубцова 4 матча в НХЛ за «Филадельфию» (0 очков).