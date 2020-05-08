Тренер «Леганеса» сказал, что чемпионат Испании вернется 20 июня
08 мая 2020, 09:09
Хавьер Агирре в интервью Marca рассказал о схеме проведения оставшейся части сезона Примеры:
- Чемпионат возобновится 20 июня.
- Оставшиеся 11 туров будут доиграны до 26 июля.
- Матчи будут по средам, четвергам, субботам и воскресеньям.
«Руководство Примеры уже уведомило меня об этом. Мы уже сдали тесты и завтра (8 мая) начнем наши тренировки».
{{^user.avatar_url}} {{user.firstLetter}} {{/user.avatar_url}}
{{createdAt}}
{{text}}
ответить