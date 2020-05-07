Плющенко – о переходе Трусовой: «Инициатива спортсмена»
07 мая 2020, 14:29
Евгений Плющенко рассказал, что Александра Трусова сама захотела перейти в его группу:
«Инициатива сугубо спортсмена! Никто никого не подгонял и не переманивал у других тренеров и школ. Сейчас открытое окно для переходов спортсменов.
Это взвешенное решение и Саши как спортсмена, и Сережи как тренера. Мы не с бухты-барахты решили. Все уже достаточно взрослые люди, Саше уже в июне исполняется 16 лет. Конечно, за нее все будут подписывать родители. Но мне кажется, сам спортсмен вправе решить, где ей удобнее тренироваться. Думаю, федерация также нас поддержит и даст разрешение, чтобы сотрудничать с Сашей и Сережей».
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