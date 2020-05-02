Президент UFC объявил составы на два майских турнира

02 мая 2020, 10:27

13 и 16 мая в Джексонвилле пройдут еще два турнира UFC (первый – 9 мая). Дэйна Уайт рассказал, кто подерется в эти даты.

13 мая – UFC FIGHT NIGHT 171

🥊 Главный бой: Энтони Смит – Гловер Тейшейра

🥊 Соглавный бой: Бен Ротвелл – Овинс Сент-Прю

🥊 Остальные бои

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16 мая – UFC FIGHT NIGHT 172

🥊 Главный бой: Алистар Оверим – Уолт Харрис

🥊 Соглавный бой: Клаудия Гаделия – Анджела Хилл

🥊 Остальные бои

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9 мая пройдет UFC 249
Все детали майского турнира UFC, где определится будущий соперник Хабиба