Ведущая «Первого канала» спустя полтора года подала в суд на Кокорина и Мамаева. Из-за разбитого стекла автомобиля
30 апреля 2020, 13:50
В октябре 2018-го во время драки пострадал не только водитель Ольги Ушаковой, но и ее автомобиль – у «Мерседеса» было разбито стекло и помята задняя дверь.
С момента инцидента ущерб возмещен не был, поэтому Ушакова обратилась в суд и требует с футболистов 300 тысяч рублей: «Меньше всего я люблю суды, но ущерб был нанесен, и должна быть компенсация».
{{^user.avatar_url}} {{user.firstLetter}} {{/user.avatar_url}}
{{createdAt}}
{{text}}
ответить