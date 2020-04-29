Хоккейное «Торпедо» подписало 32-летнего генменеджера и обновило контракт тренера

• С 2018 года – директором по развитию в Instat, где занимался реализацией проектов по хоккейной аналитике для НХЛ, КХЛ и североамериканских лиг.

Главный тренер Дэвид Немировски продлил контракт еще на один сезон – третий по счету для него в «Торпедо». В прошлом сезоне клуб стал восьмым в Западной конференции и проиграл в первом раунде плей-офф 0-4 ЦСКА.