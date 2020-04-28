С 4 мая спортсмены в Испании начнут тренировки. Футбольный чемпионат возобновится через четыре фазы
28 апреля 2020, 23:00
«Профессиональные спортсмены смогут тренироваться индивидуально, начиная с 4 мая. В области спорта предусматривается открытие высокоэффективных центров с усиленными гигиеническими и защитными мерами и, если возможно, сменами», – рассказал премьер-министр Испании Педро Санчес. Это произойдет на первой фазе возобновления чемпионата.
Остальные:
- 18 мая. Тренировки в небольших группах.
- 1 июня. Полноценные тренировки в общей группе.
- 5-12 июня. Матчи без зрителей.
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