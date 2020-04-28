«Чикаго» уволил президента, с которым выиграл три Кубка Стэнли

28 апреля 2020, 11:37
  • Джон Макдоно работал в клубе с 2007 года, с ним «Чикаго» трижды брал Кубок Стэнли (2010, 2013, 2015).
  • С 2011 года Макдоно параллельно работал гендиректором.
  • 531 раз на домашних играх «Чикаго» собирался полный стадион.
  • На место президента временно поставили сына владельца команды.
  • «Чикаго» меняет направление развития клуба. Сейчас команда близка к третьему подряд сезону без попадания плей-офф.