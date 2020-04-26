Чемпионат Польши возобновится 29 мая и завершится 19 июля

Сейчас в Польше происходит ослабление защитных мер: открываются парки и спортивные площадки, нет ограничения по числу покупателей в магазинах. Поэтому премьер-министр Польши Матеуш Моравецки одобрил проведение футбольных матчей без болельщиков.

Некоторыми деталями возобновления футбольного сезона в Польше поделился президент Экстраклассы Марцин Анимуки:

Если не будет ухудшения ситуации, связанной с коронавирусом, то игры в чемпионате Польши возобновятся 29 мая.

С 4 мая футболисты начнут тренировки в небольших группах.

27-28 мая футболисты, тренеры, сотрудники команд и судьи сдадут тесты на коронавирус.

Лига планирует закончить сезон 19 июля – в соответствии с рекомендациями УЕФА.

Заявление Анимуки:

«Последние 4 недели мы прорабатывали план по возобновлению футбольного сезона. Очевидно, что оставшиеся матчи пройдут без болельщиков. Хочу сказать, что все пойдет по плану, если эпидемиологическая ситуация в стране не ухудшится».

На 25 апреля в Польше зафиксировано 11 тысяч заражения коронавирусом. 499 случаев были летальными.