НХЛ и профсоюз игроков начали переговоры о возобновлении сезона
За последние три дня стороны провели несколько звонков, в которых подробно обсудили тему – об этом написал в своей колонке журналист NY Post Ларри Брукс. По данным Брукса, со стороны НХЛ были комиссионер Гэри Беттмэн, заместитель Беттмэна – Билл Дэйли и вице-президенты Лиги Колин Кэмпбелл и Стив Петрос. Со стороны профсоюза – четыре функционера и несколько игроков: Коннор Макдэвид, Джон Таварес, Джеймс ван Римсдайк и Рон Хэйнси.
На этих совещаниях НХЛ и профсоюз игроков обсуждали следующие детали:
1. План по возобновлению сезона во время разгара пандемии.
2. Будут ли проходить матчи лишь в нескольких базовых городах. Брукс написал о Торонто и Коламбусе. Журналист также написал, что это очень смущает обе стороны, потому что много игроков (особенно перед плей-офф) надолго уедут от своих семей.
Поэтому НХЛ предложила вариант разбить США и Канаду на некоторые территории и сформировать дивизионы под плей-офф.
3. Как возобновление сезона повлияет на игроков, находящихся в зоне риска. В числе таких игроков – хоккеисты с диабетом и те, кому ранее диагностировали онкологические заболевания.
4. Будет ли проводиться тестирование игроков. Брукс написал, что это проблема, поскольку в каждой команде минимум 60 человек (включая игроков, тренерский штаб, прочих сотрудников). Брукс задает вопрос НХЛ: как Лига справится с таким числом тестов и где закупить необходимое оборудование в полном объеме.
Брукс в своей колонке выделил вопросы, которые НХЛ и профсоюз игроков обсудят на предстоящих совещаниях:
- Что делать, если жены игроков/тренерского штаба/персонала рожают в то время, когда мужья вне дома?
- Что делать, если члены команд запланировали свадьбы на лето, но они перекрываются сезоном, который (очевидно) захватит какую-то часть лета?
- Что делать с европейскими игроками, которые возвращаются в расположение команд? Особенно – что делать с игроками, возвращающимися из стран с крайне неблагоприятным положением дел с коронавирусом?
- Что делать с игроками, члены семьи которых заболевают коронавирусом?
- Как решить проблему с ограничениями на поездки?