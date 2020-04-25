В Таджикистане приостановили футбольный сезон до 10 мая, хотя в стране нет подтвержденных случаев коронавируса
25 апреля 2020, 21:39
Футбольные соревнования в Таджикистане останавливаются, начиная с пятого тура высшей лиги. Игры четвертого тура проходят по расписанию в эти выходные. На решение повлиял штаб по профилактике коронавируса – именно он остановил все общественные и спортивные мероприятия. Федерация футбола Таджикистана поддержала остановку.
В стране пока нет подтвержденных случаев коронавируса, но для проверки приедет инспекция ВОЗ.
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