«Челси» платит игрокам и всему персоналу полную зарплату во время пандемии коронавируса
25 апреля 2020, 15:28
- Клуб не увольняет сотрудников и по-прежнему сохраняет их оклады без участия в государственных программах.
- Фанатам, у которых слетели брони от матча с «Баварией», возместят все расходы.
- Футболисты сохранили зарплату, но поучаствуют в благотворительных акциях.
- «Челси» помогает медицинским работникам жильем и питанием (будет так и дальше).
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