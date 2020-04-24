В Формуле 1 допускают вариант, при котором в 2020-м не будет гонок

24 апреля 2020, 16:10

Грег Маффей – президент компании Liberty Media (владельцы Формулы 1) – рассказал о планах серии на 2020 год. Полное заявление Маффея можно прочитать на сайте испанской Marca. Кракто:

  • Сейчас рассматриваются разные варианты. Есть, в которых в 2020-м состоятся 15-18 Гран-при.
  • Формула 1 думает, что этапы в этом году пройдут без зрителей.
  • Есть варианты, при котором в 2020-м не будет Гран-при.
  • В случае, если сезон так и не начнется, Формула 1 заранее запустит выплаты командам – поддержка из-за кризиса, вызванного коронавирусом.
Главное про коронавирус:
Хроника коронавируса на 1 июня: РПЛ возобновится 19 июня
Знаменитости, которые заболели коронавирусом