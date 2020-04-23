Клубы получат 70 миллионов евро за участие игроков в квалификации Евро и Лиге наций
23 апреля 2020, 20:35
Решение исполкома УЕФА:
- 676 клубов из 55 национальных ассоциаций получат от 3200 до 630 тысяч евро (общая сумма – 70 млн);
- 50 млн евро будут распределены между клубами, которые отпускали игроков в 39 сборных, не участвующих в стыковых матчах за выход на Евро;
- 17,7 млн получат клубы, отпускавшие игроков в 16 сборных, которые участвуют в стыковых матчах;
- 2,7 млн – клубам, которые отпустят игроков на стыковые матчи.
Еще 130 млн получат клубы, футболисты которых поедут на Евро-2020.
{{^user.avatar_url}} {{user.firstLetter}} {{/user.avatar_url}}
{{createdAt}}
{{text}}
ответить