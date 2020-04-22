Бывший руководитель «Феррари» стал водителем скорой помощи в Италии

Об этом рассказал журналист Лео Турини, близкий к окружению бывшего директора «Феррари» Маурицио Арривабене (с 2014-го по 2019-й работал в команде). Газета Il Resto del Carlino, ссылающаяся на друзей Арривабене, прокомментировала его желание никому не говорить об этом:

«Он слишком скрытен для этого. Он просто работает и помогает людям – без лишнего шума вокруг».