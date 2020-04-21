Бывший хоккеист Мелешко заразился коронавирусом. 11 апреля он играл вместе с Лукашенко

Дмитрию Мелешко 37 лет. Он уже завершил профессиональную карьеру.

11 апреля Мелешко играл в хоккей вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Его цитата: «Играл ли вместе с Александром Лукашенко? Был матч и все, больше контактов у нас не было».

Надежда Мелешко в инстаграме подтвердила информацию о коронавирусе: «Да, у моего мужа коронавирус. Почему-то в СМИ об этом стали писать, когда он еще не знал результата анализа, накаркали. Сейчас он находится в больнице. В целях моей безопасности он стал жить отдельно уже давно, когда почувствовал слабость».