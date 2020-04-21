«4 R S H A V I N», – «Арсенал» вспомнил о покере Аршавина на «Энфилде». Событию – 11 лет
21 апреля 2020, 14:40
21 апреля 2009 года, четыре гола Андрея Аршавина «Ливерпулю» за «Арсенал». Пресс-служба лондонского клуба ностальгирует:
И еще – минутный ролик, где уместился покер:
Аршавин перешел в «Арсенал» зимой 2009-го и выдал мощный остаток сезона – 6+8 по «гол плюс пас» за 12 матчей в АПЛ.
Всего у него 38 голов за «Арсенал» во всех турнирах.
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