«4 R S H A V I N», – «Арсенал» вспомнил о покере Аршавина на «Энфилде». Событию – 11 лет

21 апреля 2009 года, четыре гола Андрея Аршавина «Ливерпулю» за «Арсенал». Пресс-служба лондонского клуба ностальгирует:

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И еще – минутный ролик, где уместился покер:

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Аршавин перешел в «Арсенал» зимой 2009-го и выдал мощный остаток сезона – 6+8 по «гол плюс пас» за 12 матчей в АПЛ.

Всего у него 38 голов за «Арсенал» во всех турнирах.