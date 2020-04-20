Клопп планировал учиться завязывать галстук всю неделю. А справился за день

Недавно Юрген Клопп выступил с обращением к болельщикам, где рассказал, чем занимается на карантине.

«У меня есть другая задача на следующую неделю – мне 52 года, и я не умею завязывать галстук. На этой неделе я и Деннис (сын от предыдущего брака – прим.) будем учиться этому. Вероятно, на это уйдет целая неделя, но я должен это сделать. Потому что обычно мои руки совершенно непригодны для чего-либо, так что будет весело».

Недели не потребовалось, хватило дня: