Клопп планировал учиться завязывать галстук всю неделю. А справился за день
20 апреля 2020, 22:31
Недавно Юрген Клопп выступил с обращением к болельщикам, где рассказал, чем занимается на карантине.
«У меня есть другая задача на следующую неделю – мне 52 года, и я не умею завязывать галстук. На этой неделе я и Деннис (сын от предыдущего брака – прим.) будем учиться этому. Вероятно, на это уйдет целая неделя, но я должен это сделать. Потому что обычно мои руки совершенно непригодны для чего-либо, так что будет весело».
Недели не потребовалось, хватило дня:
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Интересно, какой будет новая цель Клоппа?
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