Плей-офф Евролиги проведут только после завершения регулярного турнира
20 апреля 2020, 22:06
Вот что пресс-служба Евролиги рассказала в интервью ТАСС:
• Гипотетический «Финал восьми» (турнир вместо «Финала четырех») будет сыгран только по итогам регулярки.
• Первоочередная задача – завершить регулярный сезон.
• Где будет проведен финальный этап – пока неизвестно, но у лиги есть длинный список городов.
• Обладатели wild card, скорее всего, будут объявлены позже обычного (обычно было до конца июня). До окончания сезона их не огласят.
Евролигу приостановили 12 марта из-за пандемии коронавируса. Места в плей-офф обеспечили пять команд – «Анадолу Эфес», «Реал», «Барселона», ЦСКА и «Маккаби».
До конца регулярного чемпионата осталось шесть туров.
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