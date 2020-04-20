Игрок «Казанки» умер во время тренировки

20 апреля 2020, 17:22

О смерти футболиста сообщил официальный сайт «Локомотива»:

«Самохвалов – воспитанник «Локомотива». Кеша пришел в нашу Академию в третьем классе, выигрывал молодежное первенство России, в этом сезоне выступал за «Казанку». У Самохвалова остались жена и сын. 

Кеша был добрым и отзывчивым человеком, хорошим другом. ФК «Локомотив» потрясен произошедшим. Это огромное горе для нашей семьи. Мы выражаем соболезнования родным и близким Иннокентия».

Подробности трагедии уточняются. 

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