Игрок «Казанки» умер во время тренировки
20 апреля 2020, 17:22
О смерти футболиста сообщил официальный сайт «Локомотива»:
«Самохвалов – воспитанник «Локомотива». Кеша пришел в нашу Академию в третьем классе, выигрывал молодежное первенство России, в этом сезоне выступал за «Казанку». У Самохвалова остались жена и сын.
Кеша был добрым и отзывчивым человеком, хорошим другом. ФК «Локомотив» потрясен произошедшим. Это огромное горе для нашей семьи. Мы выражаем соболезнования родным и близким Иннокентия».
Подробности трагедии уточняются.
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